Am Wochenende wird es warm und trocken sein

In der Ukraine werden mehrere Tage ohne Niederschläge und mit Temperaturen von 7 bis 15 °C erwartet. In Kiew wird es am Wochenende ebenfalls trocken und bis zu +10 °C warm.

In den nächsten Tagen wird in der Ukraine trockenes Wetter erwartet, in einigen Regionen werden Temperaturen von 7 bis 15 °C vorhergesagt.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliche Übersetzung des UGMZ: „In den nächsten drei Tagen ohne Niederschläge. Nachts im Norden und Nordosten des Landes stellenweise Glatteis auf den Straßen.“

Details: Nachttemperaturen zwischen 0 und 5 Grad Celsius; tagsüber am 7. März zwischen 3 und 8 Grad Celsius, in den westlichen Regionen am 8. und 9. März in der Ukraine, außer im Nordosten und Osten, zwischen 7 und 15 Grad Celsius.

In der Hauptstadt bleibt es am Wochenende trocken, nachts 0°…-2°, tagsüber bis zu +10°, Wind aus Südwest, Nordwest, 3-8 m/s.