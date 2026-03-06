Folgen des russischen Angriffs: In Krywyj Rih ist das digitale Fernsehen ausgefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Krywyj Rih wird aufgrund des russischen Angriffs, der in der Nacht zum 6. März stattfand, kein digitales Fernsehen mehr ausgestrahlt.

Diese Information wurde der Zeitung „Detektor Media“ vom technischen Direktor des Konzerns RRT, Sergej Semerey, bestätigt.

Ihm zufolge haben in der Nacht drei „Schahed“ den Fernsehsender in Krywyj Rih getroffen. Der Mast, die technischen Gebäude und die Telekommunikationsausrüstung wurden beschädigt.

„Die Fachleute des RRT-Konzerns bemühen sich um die Wiederherstellung des Sendebetriebs“, erklärte er.

Die Vertreterin des Nationalrats in der Region Dnipropetrowsk, Olena Demtschenko, berichtete, dass derzeit die Kanäle in den digitalen Multiplexen sowie der lokale Fernsehsender „Rudana“ nicht senden. Darüber hinaus können die Radiosender „Lux“, „Classic“ und „PowerFM“ nicht senden.

„Derzeit laufen Ermittlungen. Sobald es sicher ist, können Vertreter des Konzerns die Schäden begutachten und feststellen, ob der Turm selbst unbeschädigt ist. Davon hängt ab, wann der Sendebetrieb wieder aufgenommen werden kann“, fügte Olena Demtschenko hinzu.