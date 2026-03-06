Wechselkurse am 6. März: Der Dollar ist unter 44 Hrywnja gefallen, neue Preise in den Wechselstuben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zu welchen Kursen verkaufen PrivatBank, Oschtschadbank und Monobank heute Devisen? Ukrainische Wechselstuben und Banken haben ihre Wechselkurse aktualisiert. Der Dollar verliert an Boden und nähert sich der Marke von 43,80 Hrywnja, während der Euro in den Wechselstuben über 51 Hrywnja bleibt.

Wie viel kostet die Währung heute in Wechselstuben und Banken? Lesen Sie dazu den Artikel von RBK Ukrajina weiter unten.