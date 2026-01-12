Nachrichten für den 12. Januar: Der Dollar und der Euro erreichen Allzeithochs, Lwiw startet 5G-Pilotnetz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was heute besprochen wurde:

Russische Angriffe auf den Energiesektor. Der Befehl von Ukrenerho führte zu Notstromausfällen in ganz Kiew.

Russische Angriffe auf dem Meer. Eine russische Drohne hat einen unter panamaischer Flagge fahrenden Tanker angegriffen, der in einen ukrainischen Hafen einlaufen wollte, und auch ein Schiff unter der Flagge von San Marino wurde angegriffen.

Währung. Die offiziellen Wechselkurse von Dollar und Euro zur Hrywnja werden am Dienstag, den 13. Januar, erneut historische Rekorde brechen – Hrywnja 43,25 bzw. Hrywnja 50,52.

Über 5G. Im Zentrum von Lwiw wurde ein 5G-Pilotnetz in Betrieb genommen, das erste in der Ukraine mit einer Datenübertragungsrate von etwa 500 Mbps pro Teilnehmer.

Über den Baugrund. Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bestätigte, dass ein von TechMet und The Rock Holdings geführtes Konsortium die Ausschreibung für die Erschließung von Bodenschätzen in der Region Kirowohrad gewonnen hat.

Zum kommunalen Wohnungsbau. 25 Gebietskörperschaften aus verschiedenen Regionen der Ukraine haben sich um die Teilnahme an einem Pilotprojekt zur Schaffung eines Fonds für kommunale (Sozial-)Mietwohnungen beworben.

Exklusiv für das EP:

Gehälter für Erzieher, Gesundheitsvorsorge und Kraftstoffqualität: Änderungen für die Ukrainer im Jahr 2026

Im Jahr 2026 werden Gesetze in Kraft treten, die sich auf Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und Sozialpolitik auswirken werden. Die Regierung überarbeitet die Regeln für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, führt neue digitale Tools für den Arbeitsmarkt und Unternehmer ein, erhöht die Gehälter für Pädagogen und verschärft die Anforderungen an die Qualität von Bildungsliteratur.