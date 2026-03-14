Angriff der Russischen Föderation: In der Region Kiew sind mehrere Ortschaften ohne Gas, Heizung und Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Bezirk Obuchiw sind sechs Ortschaften ohne Gasversorgung, darunter die Stadt Ukrainka.

In der Region Kiew sind zahlreiche Verbraucher infolge eines massiven russischen Angriffs ohne Gas, Heizung und Strom. Dies teilte der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung, Mykola Kalashnyk, am Samstag, dem 14. März, auf Telegram mit.

Ihren Angaben zufolge sind im Bezirk Obuchiw sechs Ortschaften ohne Gasversorgung geblieben: die Stadt Ukrainka sowie die Dörfer Veremja, Schukowzy, Trypolje, Chaleppja und Schcherbakowka. Insgesamt sind 7.911 Abonnenten betroffen, die meisten davon in Ukrainka. Nach Einschätzung von Fachleuten soll die Gasversorgung innerhalb von zwei Tagen wiederhergestellt werden.

Zudem ist in Ukrainka die Wärmeversorgung in 62 Mehrfamilienhäusern für 8.367 Abnehmer vorübergehend unterbrochen. Auch in Obuchiw ist die Wärmeversorgung teilweise ausgefallen. Aufgrund einer Beschädigung der Gasversorgung zu einem der Heizwerke der Stadt wurde die Heizung in 64 Häusern für 9.689 Abnehmer abgeschaltet. Die Versorgungsunternehmen ermitteln derzeit den Zeitaufwand für die Beseitigung der Schäden und arbeiten bereits an der Wiederherstellung des Wärmeträgers im Netz.

In den Bezirken Browary, Wyschhorod und Obuchiw sind insgesamt 4.600 Abnehmer von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Energieversorger arbeiten an der Wiederherstellung.

Die zentrale Wasserversorgung funktioniert in allen Gemeinden der Region wie gewohnt.