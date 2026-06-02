Monobank, Netflix, Viber und andere: Bei vielen digitalen Diensten kam es zu großflächigen Ausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Bei einer Reihe von digitalen Diensten weltweit wurden großflächige Ausfälle verzeichnet – die Dienste funktionieren nur eingeschränkt oder unzuverlässig.

Dies geht aus Daten von Downdetector hervor.

So berichten Nutzer von Problemen beim Zugriff auf Bank-, Telekommunikations-, Cloud- und Online-Plattformen.

Laut Nutzerberichten gibt es Probleme beim Betrieb von Amazon Web Services.

Es gehen Beschwerden über den Betrieb von Monobank, PrivatBank und Oschtschadbank, den Mobilfunkbetreibern „Kyivstar“ und „Vodafone Ukraine“, den Diensten Google Cloud, YouTube, Netflix, Discord, Zoom, Reddit, dem sozialen Netzwerk X, dem Messenger Viber, Microsoft Azure und Starlink ein.

Auch Nutzer der Spieleplattformen und -dienste Steam, PlayStation Network und Roblox sowie der KI-Tools Claude und Cursor und anderer Dienste melden Störungen.