Russische Drohnen haben die Region Charkiw angegriffen: In einem Betrieb ist ein Brand ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen griffen am 1. Juni mit Drohnen ein ziviles Unternehmen im Dorf Wasyschewe in der Region Charkiw an.

Quelle: : Staatlicher Notdienst der Ukraine

Wörtlich: : „Infolge des Angriffs russischer Drohnen kam es auf dem Gelände eines zivilen Unternehmens im Dorf Wasyschewe zu einem Brand

Durch den Beschuss gerieten Holzpaletten auf einer Fläche von 800 m² in Brand.

Während des Einsatzes der Einheiten des Staatlichen Notdienstes führte der Feind einen erneuten Drohnenangriff durch.“

Details: : Der zweite Treffer traf das Dach eines Lagergebäudes des Unternehmens in unmittelbarer Nähe. Das Personal und die Ausrüstung des Katastrophenschutzes blieben unverletzt.

Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Opfer oder Verletzten.