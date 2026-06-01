Die Türkei möchte ihre Gasbezüge aus Russland über das Jahr 2026 hinaus fortsetzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Türkei und Russland verhandeln über die Verlängerung der Verträge über die Lieferung von Erdgas nach 2026, da die derzeitigen Verträge Ende des Jahres auslaufen.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Das türkische Staatsunternehmen Botas verhandelt mit dem russischen Gasgiganten „Gasprom“ über die Verlängerung der Importverträge, erklärte der türkische Energieminister Alparslan Bayraktar. Die potenziellen Mengen und die Laufzeit der Verträge seien noch nicht vereinbart, sagte er.

Im Dezember verlängerte Ankara zwei Verträge mit „Gasprom“ über die Lieferung von Gas über die Pipelines TurkStream und Blue Stream.

Die Türkei ist nach China der zweitgrößte Markt des Unternehmens, nachdem „Gasprom“ nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 die meisten Kunden in Europa verloren hatte.