Die ukrainischen Streitkräfte haben die Ölraffinerie von Saratow angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die konsequente Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen, um kritische Elemente der militärisch-industriellen Basis Russlands zu treffen, geht weiter, so der Generalstab.

In der Nacht zum Donnerstag haben Einheiten der Streitkräfte die Ölraffinerie Saratow (Raffinerie) in Russland angegriffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 16. Oktober mit.

„Die Saratower Ölraffinerie ist eine der ältesten Ölraffinerien in Russland. Im Jahr 2023 betrug das Volumen der Ölraffination 4,8 Millionen Tonnen“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Raffinerie an der Deckung des Bedarfs der Streitkräfte der Russischen Föderation beteiligt ist.

„Die ukrainischen Verteidigungskräfte führen konsequent eine Reihe von Maßnahmen durch, um kritische Elemente der militärisch-industriellen Basis der Russischen Föderation auszuschalten und ihr die Fähigkeit zu nehmen, die Aggression fortzusetzen“, heißt es im Generalstab weiter.

Zuvor wurde in den sozialen Netzwerken über den Drohnenangriff auf eine Reihe von Regionen Russlands berichtet, darunter die Region Saratow. Dort war die Luftabwehr im Einsatz, und in der Region Wolgograd brannte ein wichtiges Umspannwerk. Es kam zu Stromausfällen.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine angeblich dabei helfen, Ölraffinerien in Russland anzugreifen. Amerikanische Geheimdienstinformationen helfen den Ukrainern bei der Planung der Route, der Höhe, der Zeit und der Entscheidungen über den Einsatz der Drohnen. Dadurch kann die Drohne die russische Luftabwehr umgehen, behaupteten die Quellen.