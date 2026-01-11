Zahlreiche Punktunfälle in Kiew haben lange Stromausfälle verursacht - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zahlreiche Unfälle in Kiew haben zu einem langen Stromausfall geführt. 57 Mannschaften sind rund um die Uhr im Einsatz. Die Menschen werden gebeten, die Geräte nacheinander einzuschalten.

In Kiew kommt es aufgrund des russischen Angriffs, des strengen Frosts und der überlasteten Stromnetze zu zahlreichen punktuellen Unfällen, die zu lang anhaltenden Stromausfällen führen.

DTEK Kiewer Netze

class=MsoNoSpacing* „Aufgrund des Angriffs, des Frosts und der Überlastung der Netze sehen wir eine große Anzahl von punktuellen Unfällen, die zu längeren Stromausfällen führen.

Mit Stand 17.00 Uhr liegen uns mehr als 200 diesbezügliche Anträge vor."

Es wird darauf hingewiesen, dass 57 Reparaturteams rund um die Uhr im Einsatz sind, um sicherzustellen, dass die Einwohner von Kiew Strom haben.

DTEK bittet die Einwohner Kiews um Verständnis für die Situation.

„Unterstützen Sie die Stromtechniker und das Stromnetz: Wenn der Strom wieder da ist, schalten Sie die Geräte nacheinander ein, um neue Unfälle durch überlastete Netze zu vermeiden“, heißt es in der Erklärung.

Was bisher geschah: Seit dem 11. Januar sind mehr als 1.000 Haushalte in Kiew weiterhin ohne Heizung.

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko sagte, dass der vorläufige Termin für die Verbesserung der Situation bei der Stromversorgung in Kiew Donnerstag, wahrscheinlich der 15. Januar ist.