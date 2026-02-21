In der Region Sumy haben russische Streitkräfte einen Krankenwagen angegriffen: vier Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das russische Militär warf zunächst Munition ab, die ein Zivilfahrzeug zur Explosion brachte, und griff anschließend gezielt den Krankenwagen an, der die Verletzten transportierte.

In der Region Sumy griffen russische Streitkräfte mit einer Drohne einen Krankenwagen an, wobei vier Zivilisten ums Leben kamen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorow, am Samstag, dem 21. Februar, mit.

„Eine russische Drohne hat vier Zivilisten getötet. Es handelt sich um zwei Brüder, einer davon 17 Jahre alt, und ein Ehepaar. Die Frau war Ärztin“, schrieb er.

Es wird berichtet, dass der Feind am Rande der Gemeinde Zno-Novgorodskaya Munition aus einer Drohne abgeworfen hat. Zwei Brüder wurden durch diese Explosion verletzt. Sie wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auf dem Weg zum Krankenhaus griffen die Russen den Krankenwagen gezielt mit einer Schlagdrohne an.

Das Fahrzeug geriet in Brand. Nur der Fahrer konnte sich retten. Er befindet sich mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus.

Ebenfalls heute Morgen griffen die Russen mit einer Drohne ein Sammeltaxi in Cherson an. Es ist bekannt, dass drei Personen verletzt wurden.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum 17. Februar in der Region Sumy eine 68-jährige Frau bei einem Angriff der Angreifer ums Leben kam. Ihre Familie – ihr 42-jähriger Sohn, ihre 40-jährige Schwiegertochter und ihre beiden Söhne im Alter von 7 und 15 Jahren – wurden verletzt.