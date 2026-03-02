In Sumy beschädigte eine russische Drohne eine Kirche der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am Sonntag, dem Festtag der Orthodoxie, „beglückwünschte“ eine russische Drohne die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats zu ihrem Feiertag.

In Sumy wurde infolge eines russischen Angriffs am Sonntag, dem 1. März, die Stretensky-Kirche der Ukrainischen Orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat) beschädigt, wie die Pressestelle der Diözese mitteilte.

Dort wurde darauf hingewiesen, dass der russische Angriff am Sonntag der Feierlichkeiten der Orthodoxie stattfand.

„Durch den Einschlag russischer Drohnen in der Nähe der Kirche wurde die Außenfassade des Heiligtums beschädigt. Einer der Treffer traf den Zaun der Kirche, der erheblich beschädigt und durch die Druckwelle zerstört wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies nicht der erste Fall ist, in dem die Kirche durch russische Beschüsse beschädigt wurde.

Durch frühere Treffer und Explosionswellen wurden die Fenster der Kathedrale zerstört und die Kuppel und das Dach beschädigt.