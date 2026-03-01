In den Karpaten wurden Skifahrer von einer Lawine erfasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Mann wurde vollständig von Schnee bedeckt, jedoch gelang es seinen Begleitern, ihn schnell auszugraben und zu retten.

In den Karpaten kam es auf dem Hang des Tschornogora-Gebirges zu einer Lawine, als sich dort eine Gruppe von Skifahrern befand. Es gibt einen Verletzten. Dies berichtete der Journalist Witalij Glagola am Sonntag, dem 1. März, auf Telegram.

Ihm zufolge ging die Lawine nieder, als sich die Skifahrer auf dem Hang befanden.

„Derzeit ist bekannt, dass eine Person vollständig verschüttet wurde. Aber Freunde konnten sie ausgraben. Andere konnten wie durch ein Wunder schwerwiegende Folgen vermeiden“, erklärte Glagola.

Rettungskräfte warnen, dass aufgrund der Erwärmung am 1. und 2. März in den Hochgebirgsregionen weiterhin eine erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3 besteht. Touristen werden aufgefordert, sich nicht in potenziell gefährliche Gebiete zu begeben.

Wir erinnern daran, dass im US-Bundesstaat Kalifornien fünfzehn Skifahrer von einer großen Lawine erfasst wurden. Acht von ihnen wurden am nächsten Tag tot aufgefunden.

In den Alpen kam es zu mehreren Lawinenabgängen: Ein Zug entgleiste.