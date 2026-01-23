UZ führt einen neuen Zug Odessa-Rachiw ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Zugstrecke wird durch folgende Orte führen: Podolsk, Vapnyarka, Zhmerinka, Chmelnyzkyj, Ternopil, Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Yaremche, Tatariv-Bukovel, Worochta, Yasynya, Kvasy.

Ukrsalisnyzja hat einen neuen Fernverkehrszug Nr. 26/25 Odessa-Rachiw ernannt, der täglich verkehren wird. Der erste Flug von Odessa aus ist für den 3. Februar geplant. Dies berichtet der Pressedienst des Unternehmens am Freitag, den 23. Januar.

„Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach Reisen aus dem Süden der Ukraine in die Karpatenregion ernennt Ukrsalisnyzja einen neuen Fernverkehrszug №26/25 Odessa-Rakhiv.

Die Aufnahme des Dienstes:

ab Odessa – ab 3. Februar ab Rachiw – ab 4. Februar Der Zug wird täglich verkehren.

Fahrplan:

Abfahrt von Odessa – 18:38, Ankunft in Rachiw – 13:20

Abfahrt von Rachiw – 14:21, Ankunft in Odessa – 08:38

In dem Zug werden Luxuswagen, Abteilwagen, Plackart-Wagen mit Frauen- und Kinderabteilen verkehren.

Außerdem, so heißt es in der Mitteilung weiter, wird zur Deckung der erhöhten Nachfrage nach Transporten in die Karpatenregion zu bestimmten Terminen ein zusätzlicher Zug Nr. 255/256 Kiew-Rachiw eingesetzt. Für die nächsten Termine ist dieser Zug ab Kiew mit Abfahrt am 26. und 28. Januar vorgesehen.