Swyrydenko versprach, bis zum Sommer alle Straßen auszubessern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko gab bekannt, dass bis zum 1. Juni 2026 alle internationalen und staatlichen Straßen ausgebessert werden sollen.

Dies teilte die Ministerpräsidentin auf ihrem Telegram-Kanal mit.

„Die Ausbesserung der Fahrbahn auf internationalen und nationalen Straßen, einschließlich in den Frontregionen, hat bereits begonnen. Es handelt sich dabei nicht um umfangreiche Arbeiten, sondern um grundlegende Sicherheit und Befahrbarkeit.

Die Wetterbedingungen ermöglichen es den Reparaturteams, ihre Arbeit fortzusetzen. Die Reparaturen werden bis zum 1. Juni abgeschlossen sein“, heißt es in der Mitteilung.

Swyrydenko hielt eine Sitzung mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten für Wiederaufbau, dem Minister für Gemeinde- und Territorialentwicklung Olexij Kuleba und dem Leiter der Agentur für Wiederaufbau Serhij Sukhomlyn ab.

Als Ergebnis der Sitzung wurden zusätzliche 3 Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für die Reparatur von Schlaglöchern auf Straßen in den Frontregionen und auf stark befahrenen öffentlichen Straßen von staatlicher Bedeutung bereitgestellt.