In der Nacht zum Sonntag wird es in der Ukraine bis zu 18 Grad unter Null

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 22. Februar werden in der Ukraine starke Fröste bis zu -18 °C erwartet, in Kiew bis zu -12 °C, stellenweise mit Schneefall und Glatteis.

Am Sonntag, dem 22. Februar, wird die Temperatur in der Ukraine nachts im Nordosten auf bis zu 18 Grad unter Null sinken, in Kiew nachts auf 10 bis 12 Grad unter Null und tagsüber auf etwa 0 Grad.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Details: In der Ukraine ist es bewölkt mit Aufhellungen. In den westlichen Regionen, in den Regionen Schytomyr und Winnyzja, im Süden der Region Odessa fällt nachts leichter Schnee, tagsüber gibt es Regen, im übrigen Gebiet bleibt es trocken.

Auf den Straßen des Landes, außer im Südosten, kommt es stellenweise zu Glatteis.

Der Wind weht aus südwestlicher Richtung, im Süden und Osten des Landes aus nordöstlicher Richtung mit 5-10 m/s, in den Karpaten tagsüber stellenweise mit Böen von 15-20 m/s.

Die Temperatur beträgt in der Nacht 10-15 °C, im Nordosten des Landes bis zu -18 °C, tagsüber von -3 °C bis 2 °C; in den westlichen und südlichen Regionen in der Nacht -1 bis -6 °C, tagsüber 1 bis 6 °C; in der Krim nachts 0-5 °C, tagsüber 3-8 °C.

In Kiew und Umgebung bewölkt mit Aufhellungen. Keine Niederschläge. Auf den Straßen stellenweise Glatteis. Südwestwind, 5-10 m/s.

Die Temperaturen in der Region liegen nachts bei 10 bis 15 Grad unter Null, tagsüber bei 3 Grad unter Null bis 2 Grad über Null. In Kiew liegen die Temperaturen nachts bei 10 bis 12 Grad unter Null, tagsüber bei etwa 0 Grad.