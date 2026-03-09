Der Kommandeur der Luftwaffenbrigade der ukrainischen Streitkräfte ist an der Front verstorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Held der Ukraine, Alexander Dovgach, hat seine Kampfaufgabe erfüllt, jedoch leider mit seinem Leben bezahlt.

Im Osten der Ukraine ist der Kommandeur der 39. taktischen Luftwaffenbrigade (BrTA) Alexander Dovgach ums Leben gekommen. Dies teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte am Montag, dem 9. März, mit.

„Heute Nachmittag … im Osten, unter Bedingungen einer erheblichen Überlegenheit des Luftfeindes und eines starken Widerstands der feindlichen Luftabwehrsysteme, kam Oberst Alexander Dovgach, Kommandeur der 39. Brigade der taktischen Luftwaffe und Held der Ukraine, ums Leben. Er hat erneut einen Kampfeinsatz erfüllt, leider mit seinem Leben“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Alexander Dovgach nicht nur ein Kommandeur, sondern ein echter Anführer und Kampfpilot war. Seit den ersten Tagen der groß angelegten Invasion versetzte die Brigade unter seinem Kommando den russischen Invasoren präzise und schmerzhafte Schläge.

„Er flog Hunderte von Kampfeinsätzen und traf Kommandozentralen, Technik und Kommunikationsmittel des Feindes. Er sicherte wiederholt die Deckung der Angriffs- und Bomberfliegerei und zerstörte feindliche Drohnen und Raketen. Er kämpfte für die Regionen Kiew, Charkiw, Cherson und die Insel Zmeiny“, teilten die Luftstreitkräfte mit und fügten hinzu, dass derzeit die Umstände des Todes von Alexander Dovgach untersucht werden.