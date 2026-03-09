Benzin für 100 Hrywnja? Wie sich der erneute Anstieg der Ölpreise weltweit auf die Preise an den Tankstellen in der Ukraine auswirken wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Öl wird weltweit teurer: Experte schätzt, wann mit neuen Preisen an ukrainischen Tankstellen zu rechnen ist Aufgrund des Konflikts im Nahen Osten hat der weltweite Ölpreis zum ersten Mal seit 2022 die Marke von 100 Dollar pro Barrel überschritten. Dies könnte sich in Kürze auf die Kraftstoffpreise in der Ukraine auswirken.

Was ukrainische Autofahrer in den kommenden Wochen erwarten können und ob die Gefahr besteht, dass Benzin 100 Hrywnja kostet, erläutert der Direktor für Energieprogramme des Rasumkow-Zentrums, Wladimir Omeltschenko, in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina.