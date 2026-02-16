Die Benzinpreise in Russland sind nach neuen Angriffen auf Raffinerien gestiegen – Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Hauptgrund für den Anstieg der Benzinpreise sind die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Ölraffinerien, wie Händler gegenüber den Medien erklärten.

Nach mehreren Monaten der „Ruhe” sah sich der russische Kraftstoffmarkt erneut mit einem starken Preisanstieg konfrontiert. Dies berichtet die Zeitung The Moscow Times.

Vom 9. bis 13. Februar stieg der landesweite Durchschnittspreis für Großhandelslieferungen von Ai-92-Benzin um 6,9 % auf 62.431 Rubel pro Tonne. Der Durchschnittspreis für Ai-95 erreichte 63.545 Rubel pro Tonne und stieg damit innerhalb einer Woche um 5,8 %.

Bei den Handelsgeschäften an der St. Petersburger Börse erreichten die Börsenkurse für Ai-95 am Montag mit 63.787 Rubel pro Tonne einen neuen Höchststand seit zwei Monaten. Der Preis für Ai-92 sank hingegen leicht um 0,3 % auf 62.096 Rubel pro Tonne.

Der Hauptgrund für den Anstieg der Benzinpreise sind die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Ölraffinerien, erklärten Händler.

Insbesondere wurde am Mittwoch die Ölraffinerie Wolgograd mit einer Kapazität von 13 Millionen Tonnen, die zu den größten in Russland zählt, von einem unbemannten Fluggerät angegriffen. Daraufhin musste sie ihren Betrieb vorübergehend einstellen.

Am Donnerstag führte ein Angriff mit einer Drohne zu einem Brand in der Ölraffinerie in Ukhta.

Laut Quellenangaben wurde der Börse mitgeteilt, dass die Raffinerie in Wolgograd bis März kein Benzin mehr liefern werde.

Der genaue Zeitpunkt der Reparatur der Anlage ist jedoch noch nicht bekannt; es besteht die Möglichkeit, dass sie nächste Woche den Versand wieder aufnehmen wird, meinen die Gesprächspartner.

Wir haben bereits darüber berichtet, dass Wolgograd von Drohnen angegriffen wurde, woraufhin es auf dem Ölraffineriegelände des Unternehmens Lukoil zu einem spektakulären Brand kam, der von der gesamten Stadt beobachtet wurde.