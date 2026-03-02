Die Schweiz hat der Bank MBaer aufgrund ihrer Verbindungen zur Russischen Föderation und zum Iran die Lizenz entzogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die erforderlichen rechtlichen Verfahren gegen die MBaer Merchant Bank wurden vor drei Wochen abgeschlossen, teilte die FINMA mit.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat der MBaer Merchant Bank die Lizenz entzogen. Dies geht aus einer Mitteilung auf der Website der FINMA hervor.

Die Mitarbeiter stellten schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zum Risikomanagement fest.

Das US-Finanzministerium schlug am 26. Februar vor, MBaer den Zugang zum US-Finanzsystem zu beschränken, da die Bank Geld für Organisationen aus Russland und dem Iran gewaschen habe, erinnerte die Behörde.

Alle erforderlichen rechtlichen Verfahren gegen MBaer wurden vor drei Wochen abgeschlossen. Die Aufsichtsbehörde konnte die Entscheidung zur Liquidation treffen, da die Bank ihre Berufung gegen diese „Verfahren” zurückgezogen hatte.

Die Untersuchung der FINMA gegen MBaer wurde im Jahr 2024 eingeleitet. Sie deckte systematische Verstöße gegen die Einhaltung von Sanktionen auf. Rund 80 % der Geschäftsbeziehungen und fast 98 % der eingezogenen Vermögenswerte der Bank waren mit einem hohen Risiko verbunden, insbesondere im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland.

Die Bank ignorierte die Warnungen ihrer eigenen Compliance-Abteilung und führte Transaktionen zugunsten von Personen durch, die unter die Sanktionen fielen.

Die MBaer half ihren Kunden auch aktiv dabei, die Risiken einer Sperrung von Vermögenswerten zu umgehen.

