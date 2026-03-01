Russland hat im Winter 738 Raketen auf die Ukraine abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der letzten Februarwoche setzten die Angreifer mehr als 1720 Drohnen, fast 1300 gelenkte Fliegerbomben und über hundert Raketen verschiedener Typen ein.

Die russischen Streitkräfte haben im Winter 738 Raketen, mehr als 14.670 gelenkte Fliegerbomben und fast 19.000 Kampfdrohnen gegen die Ukraine eingesetzt. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Seinen Angaben zufolge haben die Angreifer in der letzten Februarwoche mehr als 1720 Drohnen, fast 1300 gelenkte Fliegerbomben und über hundert Raketen verschiedener Typen eingesetzt.

„Aber trotz allem haben die Ukrainer diesen schwierigen Winter überstanden, in dem Russland nicht einmal versucht hat, seine brutalen Angriffe auf die zivile kritische Infrastruktur zu rechtfertigen“, betonte der Präsident.

Er merkte an, dass es sich bei den meisten Drohnen, die von den russischen Streitkräften für Angriffe eingesetzt wurden, um russisch-iranische „Schahed“-Drohnen handelte. Es sind dieselben Drohnen, die das iranische Regime derzeit in Ländern des Nahen Ostens einsetzt.

„Das Böse muss überall auf der Welt bekämpft werden. Wenn die Vereinigten Staaten und ihre Partner entschlossen genug sind, müssen selbst die blutigsten Diktatoren letztendlich für ihre Verbrechen bezahlen“, erklärte Selenskyj.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 1. März (ab 18:00 Uhr am 28. Februar) griff Russland die Ukraine mit 123 Angriffsdrohnen an. Die Luftabwehr schoss 110 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerber, Italmas und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes ab bzw. schlug sie nieder.

