Die Slowakei stellt ab dem 23. Februar die Notstromlieferungen in die Ukraine ein.

Dies gab der slowakische Ministerpräsident Robert Fico bekannt.

„Ab heute gilt folgende Regel: Wenn die ukrainische Seite die Slowakei um Hilfe bei der Stabilisierung des ukrainischen Stromnetzes bittet, wird sie diese Hilfe nicht erhalten“, teilte er auf Facebook mit.

„Dies ist der erste gegenseitige Schritt, zu dem die slowakische Regierung berechtigt ist, ohne gegen internationale Regeln und Verpflichtungen zu verstoßen“, erklärte Fico.

„Sollte die ukrainische Seite weiterhin den Interessen der Slowakei im Bereich der Versorgung mit strategischen Rohstoffen schaden, wird die slowakische Regierung auch ihre bisherige konstruktive Haltung zur Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union überdenken und weitere Maßnahmen vorbereiten“, erklärte Fico weiter.

Es geht um die Wiederaufnahme der Öllieferungen in die Slowakei über den Ölpipelinezweig „Družba“ nach dem russischen Angriff auf Brody am 27. Januar 2026.

Fico erklärte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Gasfluss in die Slowakei eingestellt habe, „was Schäden in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr verursacht hat“.

Berichten zufolge waren allein im Januar 2026 doppelt so viele Notlieferungen erforderlich, um das ukrainische Energienetz zu stabilisieren, wie im gesamten Jahr 2025.