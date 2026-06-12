Russische Streitkräfte haben einen Angriff auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Sumy verübt: fünf Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Eine 51-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Vier weiteren Mitarbeitern des Betriebs wurde vor Ort Hilfe geleistet, ohne dass eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich war.
Russische Truppen griffen mit einer Drohne gezielt einen Bauernhof in der Gemeinde Sadovskaja im Gebiet Sumy an. Ein Teil des Viehbestands kam ums Leben, ein weiterer Teil wurde verletzt. Auch fünf Mitarbeiter des Betriebs wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Sumy, Oleg Grigorow, mit.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff genau in dem Moment erfolgte, als die Mitarbeiter des Betriebs das Vieh in die Ställe trieben.
Infolge des feindlichen Angriffs erlitt eine 51-jährige Frau schwere Verletzungen. Sie wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Vier weiteren Mitarbeitern des Betriebs wurde vor Ort Hilfe geleistet, ohne dass eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich war.
Zur Erinnerung: In der Nacht zum 12. Juni griffen russische Truppen Einrichtungen der Ukrsalisnyzja in der Region Sumy an. Eine Mitarbeiterin kam ums Leben, eine weitere wurde verletzt.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Haben noch vor der Grenze im Wohnmobil geschlafen. 600 km am Stück mit 90 km/h, da wollten wir nicht noch stundenlang an der Grenze stehen. War am Abend voll 55 PKW, laut Info. Am Montag früh gegen 10...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Der Blockposten zwischen Ustyluh und Urgyniw an der Oblastgrenze hat mich, das war jetzt aber nur einmal, auch nach 23 Uhr passieren lassen, lässt für mich den Schluss zu, auch hier ist 24/7 passierbar.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Kann nur zum Blockposten vor USTYLUH sagen, der ist geöffnet 24/7 und der Blockposten vor URGYNIW schließt von 23.00 Uhr bis 04:00 Uhr. (Fahrtrichtung Grenze/Ausreise); Wer in Richtung Landesmitte fährt,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ja, der Grenzübergang in Ustyluh ist echt toll geworden, ich habe letztens den Spaß gemacht und angedeutet, dass wohl jetzt die Polen eifersüchtig sind auf diese Arbeitsplätze. Die Zöllnerin hat zustimmend...“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“