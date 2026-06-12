Russische Streitkräfte haben einen Angriff auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Sumy verübt: fünf Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine 51-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Vier weiteren Mitarbeitern des Betriebs wurde vor Ort Hilfe geleistet, ohne dass eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich war.

Russische Truppen griffen mit einer Drohne gezielt einen Bauernhof in der Gemeinde Sadovskaja im Gebiet Sumy an. Ein Teil des Viehbestands kam ums Leben, ein weiterer Teil wurde verletzt. Auch fünf Mitarbeiter des Betriebs wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Sumy, Oleg Grigorow, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff genau in dem Moment erfolgte, als die Mitarbeiter des Betriebs das Vieh in die Ställe trieben.

Infolge des feindlichen Angriffs erlitt eine 51-jährige Frau schwere Verletzungen. Sie wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Vier weiteren Mitarbeitern des Betriebs wurde vor Ort Hilfe geleistet, ohne dass eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich war.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 12. Juni griffen russische Truppen Einrichtungen der Ukrsalisnyzja in der Region Sumy an. Eine Mitarbeiterin kam ums Leben, eine weitere wurde verletzt.