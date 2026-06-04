Im Mai haben die Energieversorger die Stromversorgung für 4 Millionen Verbraucher wiederhergestellt

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Die meisten Verbraucher wurden in den Oblasten Donezk, Dnipropetrowsk, Sumy, Tschernihiw, Mykolajiw, Saporischschja und Charkiw wieder angeschlossen.

Im Laufe des Monats Mai stellten die ukrainischen Energieversorger die Stromversorgung für mehr als 4 Millionen Verbraucher wieder her, die infolge russischer Angriffe und Kampfhandlungen ohne Strom waren. Dies teilte die Pressestelle des Energieministeriums am Donnerstag, dem 4. Juni, mit.

„Die Wiederherstellungsarbeiten wurden in den Regionen fortgesetzt, die systematisch feindlichen Beschüssen und Schäden an der Energieinfrastruktur ausgesetzt sind. Trotz der schwierigen Sicherheitslage beseitigten die Energieversorger zügig die Folgen der Beschüsse und stellten die Stromversorgung für die Verbraucher wieder her“, hieß es aus dem Ministerium.

Die meisten Verbraucher wurden von Fachkräften in den Oblasten Donezk, Dnipropetrowsk, Sumy, Tschernihiw, Mykolajiw, Saporischschja und Charkiw wieder ans Netz angeschlossen.

Das Energieministerium betonte, dass die ukrainischen Energieversorger täglich die Stromversorgung in allen Regionen wiederherstellen, in denen die Sicherheitslage dies zulässt, wodurch Millionen von Bürgern wieder mit Strom versorgt werden und der stabile Betrieb des Stromnetzes gewährleistet wird. Zur Erinnerung: Am 31. Mai waren in Tschernihiw infolge eines russischen Angriffs 40.000 Abnehmer ohne Strom. In der Nacht zum 29. Mai verlor das Kernkraftwerk Saporischschja vollständig die Verbindung zu den externen Stromversorgungsleitungen. Der Stromausfall dauerte etwa eine Stunde.