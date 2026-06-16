Russland hat Slowjansk angegriffen: drei Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei den russischen Angriffen kamen eine Rentnerin sowie zwei Männer im Alter von 36 und 37 Jahren ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Die Russen griffen Slowjansk in der Oblast Donezk zweimal am Tag an, wobei drei Menschen ums Leben kamen, fünf weitere verletzt wurden und mehr als hundert Privathäuser beschädigt wurden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Oblast Donezk am Dienstag, dem 17. Juni, mit.

„Am 16. Juni 2026 um 16:15 Uhr führten feindliche Truppen einen Angriff auf den Wohngebietsbereich von Slowjansk durch, wobei sie eine ‚FAB-250‘ mit einem UMPC-Modul einsetzten. Infolge des Beschusses kam eine 81-jährige Rentnerin in ihrem eigenen Haus ums Leben. Ihr Ehemann erlitt eine Gehirnerschütterung“, heißt es in der Mitteilung.

Um 18:00 Uhr griffen die Angreifer die Stadt erneut an, wodurch zwei Menschen im Alter von 36 und 37 Jahren lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Vier weitere Zivilisten wurden verletzt.

„Die endgültigen Folgen des Treffers werden derzeit ermittelt. In der Ortschaft wurden mindestens 117 Privathäuser beschädigt“, fügte die Staatsanwaltschaft hinzu.

Es wurde eine vorgerichtliche Untersuchung wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen (Art. 438 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs) eingeleitet.

Zur Erinnerung: Am Dienstagabend hatten die Russen zudem fünf Angriffe auf Saporischschja verübt. Dabei kam eine Person ums Leben.