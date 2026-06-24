Russland hat mit einer Drohne eine Tankstelle in Cherson angegriffen: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei dem russischen Angriff wurden drei Mitarbeiter der Tankstelle verletzt – Männer im Alter von 30, 46 und 47 Jahren.

Russische Truppen haben eine Tankstelle in Cherson mit einer Drohne angegriffen, wobei drei Mitarbeiter verletzt wurden. Dies teilte die Pressestelle der regionalen Militärverwaltung am Mittwoch, dem 24. Juni, mit.

Durch den Treffer einer russischen Angriffsdrohne erlitt die Tankstelle erhebliche Schäden; zudem wurden zivile Fahrzeuge beschädigt.

Bei dem Angriff wurden drei Mitarbeiter der Tankstelle verletzt – Männer im Alter von 30, 46 und 47 Jahren.

Zudem brach ein Brand aus, der von Fachkräften des ukrainischen Staatlichen Katastrophenschutzdienstes zügig gelöscht wurde.

Zur Erinnerung: In der Oblast Cherson kamen infolge eines russischen Angriffs zwei Minenräumexperten der humanitären Organisation „Norwegian People’s Aid“ ums Leben. Vier weitere Personen wurden verletzt.