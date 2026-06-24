Russland hat im Gebiet Cherson Minenräumer einer internationalen Organisation beschossen; es gibt einen Toten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die regionale Militärverwaltung gab Einzelheiten zum Zustand der Minenräumer bekannt, auf die die Russische Föderation im Gebiet Cherson geschossen hatte. Durch den Beschuss der Besatzer kam ein Minenräumexperte der internationalen humanitären Organisation „Norwegian People’s Aid“ ums Leben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin.

Nach Angaben von Prokudin beschossen russische Truppen Nowopetrivka in der Gemeinde Wysokopil. Infolge des Angriffs erlitt der 24-jährige Minenräumexperte lebensgefährliche Verletzungen.