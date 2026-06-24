Der Geheimdienst berichtete über die Vernichtung von mehr als 60.000 Tonnen Munition im Arsenal der russischen Baltischen Flotte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine habe mehr als 60.000 Tonnen Munition im Munitionsdepot der russischen Ostseeflotte in der Nähe von Sankt Petersburg vernichtet, teilte Selenskyj mit.

Präsident Wolodymyr Selenskyj gab auf der Grundlage eines Berichts des Leiters der Hauptabteilung für Aufklärung, Oleg Iwaschenko, bekannt, dass 60.000 Tonnen Munition im Arsenal der russischen Ostseeflotte in der Nähe von Sankt Petersburg vernichtet worden seien.

Quelle: : Selenskyj in den sozialen Netzwerken

Wörtliches Zitat: : „Bericht des Leiters der Hauptdirektion für Aufklärung, Oleg Iwaschenko. Zunächst wurden die Umsetzung unseres Plans für weitreichende Sanktionen gegen Russland wegen dieses Krieges sowie die Schritte erörtert, die zur Herbeiführung des Friedens erforderlich sind. Unter den jüngsten erfolgreichen Treffern auf dem Territorium des Aggressors ist insbesondere die Vernichtung von mehr als 60.000 Tonnen Munition im Arsenal der Baltischen Flotte in der Nähe von Sankt Petersburg hervorzuheben.“

Details: : Seinen Angaben zufolge bestätigte die Analyse der Geheimdienstinformationen darüber hinaus, dass „die erforderlichen Ziele aus der Liste der russischen Rüstungsproduktionsstätten erreicht wurden“.

„Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben russische Betriebe, die Funkelektronik und andere kritische Komponenten für den Bedarf der russischen Armee herstellen, präzise getroffen“, erklärte der Staatschef.

Vorgeschichte: Zuvor hatte Selenskyj berichtet, dass ukrainische Drohnen in der Nacht zum 6. Juni Waffenlager und einen Stützpunkt im Leningrader Gebiet der Russischen Föderation angegriffen hätten.