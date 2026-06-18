Stubb gab eine Prognose zur Dauer des Krieges in der Ukraine ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der finnische Präsident nannte das eigentliche Ziel Russlands in Bezug auf die NATO-Staaten. Der Krieg in der Ukraine könnte noch einige Monate andauern. Dabei wird Russland höchstwahrscheinlich nicht weiter vorstoßen und plant keinen direkten Angriff auf die NATO.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich der finnische Präsident Alexander Stubb gegenüber der finnischen Zeitung „Hufvudstadsbladet“ in diesem Sinne.

Wie lange wird der Krieg noch andauern?

Nach Angaben des finnischen Präsidenten werden die Kampfhandlungen in der Ukraine in nächster Zeit nicht aufhören. Alexander Stubb geht davon aus, dass der Krieg noch mindestens drei bis vier Monate andauern wird.

Der finnische Staatschef äußerte sich zu den Warnungen einiger Länder, insbesondere Schwedens, vor einem möglichen Angriff Russlands auf einen NATO-Staat nach der Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine. Der Präsident bezeichnete solche Prognosen als falsch.

„Ich bin grundsätzlich anderer Meinung. Russlands Ziel ist es, Europa und die europäischen Länder aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein Teil dieser hybriden Operation besteht darin, die Europäer selbst dazu zu bringen, an einen russischen Angriff zu glauben. Als Präsident und Oberbefehlshaber sehe ich keinerlei Beweise dafür“, sagte Stubb.