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Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und der Sicherheitsdienst der Ukraine haben die Raketenkorvette „Boikij“ in Kronstadt angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Die Drohnenstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte und der Sicherheitsdienst der Ukraine meldeten den Beschuss der russischen Korvette „Boikiy“, die als Träger für Raketenwaffen dient, im Marinestützpunkt Kronstadt im Leningrader Gebiet der Russischen Föderation.

Quelle: : Robert „Madyar“ Brovdi, Kommandeur der Streitkräfte der Ukraine, und der Sicherheitsdienst der Ukraine auf Telegram

Details: : Der Sicherheitsdienst der Ukraine gab an, dass ukrainische Drohnen in Kronstadt einen Angriff auf den Liegeplatz der Kriegsschiffe geflogen hätten und dass die Ergebnisse des Angriffs sowie das Ausmaß der den Angreifern zugefügten Schäden derzeit ermittelt würden.

Zitat von Madyar: : „Die Drohnen des 1. Operationszentrums des SBS haben die Korvette ‚Boikiy‘, einen Träger für Lenkwaffen, aufgespürt und in Brand gesetzt.“

Details: : Seinen Angaben zufolge wurde das Schiff, das sich seit Februar zur planmäßigen Reparatur im Veleschynsky-Trockendock in Kronstadt befindet, um 6:35 Uhr morgens getroffen.

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Übersetzer:   DeepL — Wörter: 208

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