Weitere 150.000 Ukrainer wurden gegen COVID geimpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der Ukraine wurden über Nacht 148.438 Menschen gegen das Coronavirus COVID-19 geimpft. Das ist fast fünfmal so viel wie gestern, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag, den 16. Oktober, mit.

Die erste Dosis erhielten 79.580 Personen, 68.858 wurden vollständig geimpft. Am Freitag waren 916 mobile Teams, 2.979 Impfstellen und 345 Impfzentren im Einsatz.

Pfizer hatte mit 82.690 die meisten Impfungen. Es wurde eine geringere Anzahl von Impfstoffen verwendet, nämlich 38.698 von Sinovac und 26.780 von AstraZeneca. Ein Produkt von Moderna wurde nicht verwendet.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden 7.873.769 Personen geimpft, von denen 7.873.767 eine Einzeldosis erhielten und 6.433.791 Personen vollständig immunisiert wurden und zwei Dosen erhielten (von denen zwei eine Dosis im Ausland erhielten). Insgesamt wurden 14.307.558 Impfungen durchgeführt.

Anzahl der COVID -Impfungen in ukrainischen Regionen pro Tag (zweite Dosis):

Kiew – 4925

Vinnytsia – 2133

Volynska – 2186

Dnipropetrovska – 7970

Donetsk – 3418

Zhytomyrska – 2384

Zakarpatska – 1579

Zaporizska – 1968

Ivano-Frankivska – 2302

Kiewska – 3082

Kirowohradska – 1445

Luganska – 1466

Lwiwska – 5937

Mykolajiwska – 1457

Odessa – 3171

Poltavska – 2825

Riwnenska – 2284

Sumska – 2093

Ternopilska – 1460

Kharkivska – 5324

Khersonska – 2167

Khmelnytska – 1670

Cherkasska – 1983

Chernovska – 1642

Chernigivska – 1987

Wir möchten Sie daran erinnern, dass nur 20 % der Erwachsenen in der Ukraine geimpft sind. Die höchste Durchimpfungsrate ist in der Zentralukraine und in Kiew zu verzeichnen, die niedrigste in der Region Zakarpattia.