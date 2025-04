In Kiew und einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen: Drohnen wurden gesichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 16. April wurde in Kiew und einigen anderen Regionen der Ukraine ein Luftalarm ausgerufen. Der Grund für den Alarm war die Bedrohung durch Drohnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Der Alarm wurde in der Hauptstadt um 01:43 Uhr ausgerufen. In anderen Regionen sogar noch früher. Jüngsten Berichten zufolge sieht die Bewegung der russischen Drohnen wie folgt aus

eine Kampfdrohne in Richtung Kiew;

mehrere Gruppen in Richtung Odessa; Drohnen

in den Vororten von Charkiw. Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 01:55 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, besteht das Signal weiterhin in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Tscherkassy, Kirowohrad, Odessa, Charkiw und Donezk. Es ist auch erwähnenswert, dass dies der zweite Luftangriffsalarm in Kiew in dieser Nacht ist.