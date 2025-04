Die Russen haben in der Region Donezk drei Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen warfen acht Fliegerbomben auf Kostyantynivka ab. Dabei wurden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt.

Bei den regelmäßigen Angriffen der russischen Invasoren in der Region Donezk sind drei Zivilisten getötet und sieben weitere verletzt worden. Dies berichtete der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Samstag, den 26. April, in Telegram.

Ihm zufolge warfen die Russen acht Fliegerbomben auf Konstantinowka ab. Dabei wurden zwei Menschen getötet und fünf verletzt. 20 Privathäuser, zwei mehrstöckige Gebäude, ein Verwaltungsgebäude, sechs Lagerhäuser, ein PKW, ein Kleinbus und drei Lastwagen wurden beschädigt.

In NovoEconomic Grodovka griffen die Russen zwei zivile Fahrzeuge mit FPV-Drohnen an: der Fahrer des einen wurde getötet und der Fahrer des anderen verwundet.

Eine weitere Person wurde in Seversk verletzt.

Wir erinnern daran, dass vor einer Woche bei russischen Luftangriffen auf Konstantinowka zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt wurde.

Und am Tag zuvor wurden in Cherson vier Versorgungsarbeiter durch Beschuss verletzt.