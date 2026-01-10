Khmara berichtete Selenskyj über neue Operationen des Sicherheitsdienstes der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes sprach auch über die jüngsten Operationen: Es sei zwar noch zu früh, um öffentlich darüber zu sprechen, aber die Ergebnisse lägen bereits vor, stellte der Staatschef fest.

Am 10. Januar berichtete der kommissarische Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine Jewhen Khmara dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die Sonderoperationen der Behörde. Darüber schrieb das Staatsoberhaupt in Telegram.

„Es ist wichtig, dass unsere Kampfeinsätze des Sicherheitsdienstes der Ukraine genau so durchgeführt werden, wie die Ukraine es braucht. Eugene berichtete über die Details der Operationen, die in letzter Zeit stattgefunden haben“, bemerkte das Staatsoberhaupt.

Der ukrainische Präsident fügte hinzu, dass es heute noch zu früh sei, um öffentlich über diese Operationen zu sprechen, aber sie hätten bereits zu Ergebnissen geführt.

„Es wurden auch neue Operationen vereinbart. Der Sicherheitsdienst der Ukraine geht weiterhin gegen alle Formen der Sabotage gegen die Ukraine vor, ebenso wie gegen Anzeichen der Zusammenarbeit mit dem Feind. Jede Aktivität russischer Strukturen in der Ukraine wird ausnahmslos blockiert“, fasst Selenskyj zusammen.

