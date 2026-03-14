Ukrainische Ingenieure haben an Kraftwerken in der EU die für die Ukraine benötigte Ausrüstung ermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrainische Ingenieurteams haben stillgelegte Kraftwerke in der Europäischen Union begutachtet, um die von ukrainischen Energieunternehmen benötigte Ausrüstung zu ermitteln.

Dies teilte der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal mit.

„Wir arbeiten an der Wiederherstellung der Heizkraftwerke. Ukrainische Ingenieurteams haben stillgelegte Kraftwerke auf dem Gebiet der EU untersucht, um die für die Reparatur erforderlichen Anlagen zu beschaffen“, schrieb er auf Telegram.

Insbesondere wurden acht Kraftwerke in Lettland, Litauen, der Slowakei, Österreich und Kroatien begutachtet. Bislang wurde Ausrüstung aus dem Heizkraftwerk Riga ermittelt, an der ukrainische Energieunternehmen interessiert sind.

Nach Angaben des Ministers wurde ein entsprechendes Schreiben versandt, um die Übergabe dieser Ausrüstung an die Ukraine zu veranlassen.

„Darüber hinaus wurde mit den Niederlanden eine Vereinbarung über die Lieferung von Ausrüstung für „Ukrnafta“, „Ukrgazvydobuvannya“ und „Ukrtranshas“ getroffen“, erklärte Schmyhal.