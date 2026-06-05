Die Russen haben einen Angriff auf Tschernihiw geflogen, sechs Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es gibt Zerstörungen. Mehrere Dutzend Fahrzeuge wurden beschädigt. Derzeit ist von sechs Verletzten bekannt.

Bei einem Angriff zweier Drohnen auf Tschernihiw wurden sechs Menschen verletzt. Dies teilte der Leiter der staatlichen Verwaltung des Gebiets Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, am 5. Juni mit.

„Einfach mitten am Tag haben zwei Kampfdrohnen Tschernihiw angegriffen. Ziele waren ein Unternehmen und ein Parkplatz in der Stadt. Es gibt Zerstörungen. Mehrere Dutzend Autos wurden beschädigt. Derzeit ist von sechs Verletzten bekannt“, erklärte er.

Mediziner leisten den Verletzten Hilfe, die zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz.

Zur Erinnerung: Russische Kampfdrohnen haben den Bezirk Browary in Kiew angegriffen. Derzeit ist von vier Todesopfern die Rede.