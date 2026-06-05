Die Marine hat eine Erklärung zum Drohnenvorfall in Rumänien veröffentlicht: Die Kontrolle ging aufgrund elektronischer Kriegsführung verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainische Marine teilt mit, dass eines ihrer unbemannten Bootes während der Ausführung von Aufgaben im Einsatzgebiet im Schwarzen Meer unter dem Einfluss feindlicher elektronischer Kampfführungsmittel die Kontrolle verlor und vor der rumänischen Küste strandete.

Quelle: Marine der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: : „Die Seestreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine haben den rumänischen Seestreitkräften die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt, um Verluste unter der Zivilbevölkerung zu verhindern.“

Hintergrund: Am Morgen des 5. Juni wurde der Hafen von Konstanza in Rumänien eilig evakuiert, nachdem dort eine Droge explodiert war.

Nach Angaben der Zeitung Digi24 blieb die Drohne in einem Schutzdamm gegen Verschmutzung stecken, einige hundert Meter vom Ölterminal entfernt. Es gab keine Verletzten infolge der Explosion.