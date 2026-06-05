Der IWF hat beim „Paketgesetz“ Zugeständnisse gemacht: Die Gefahr für die nächste Tranche ist gebannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der IWF hat deutlich gemacht, dass es keine weiteren Zugeständnisse geben wird. Der IWF hat zugestimmt, die Frist für die Verabschiedung des Gesetzes zur Besteuerung von Paketen bis Ende Juli zu verlängern, wodurch die Risiken für den Erhalt der nächsten Kredittranche in Höhe von 686 Millionen Dollar durch die Ukraine beseitigt wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen, die mit den Ergebnissen der IWF-Mission in Kiew vertraut sind, die in dieser Woche endet.

Das Wichtigste:

Das Gesetz zur Besteuerung von Paketen wurde auf Juli verschoben. Der IWF ist zu Zugeständnissen bereit, da er versteht, dass für die Stimmengewinnung zusätzliche Zeit benötigt wird

IWF

IWF

Es gibt keine Hindernisse für den Erhalt der zweiten Tranche des-Kredits. Alle Risiken wurden beseitigt, nachdem die Frage der Verschiebung des Termins für die Verabschiedung des Gesetzes über Pakete geklärt wurde. Die Gewinnsteuer für Banken soll auf 50 % angehoben werden. Derhat erneut Loyalität gezeigt und beschlossen, keine Einwände zu erheben, obwohl er einen solchen Schritt weiterhin als riskant für die Kreditvergabe an die Wirtschaft erachtet. Gesetz über digitale Plattformen. Die Verabschiedung des Gesetzes zur Einführung einer Steuer auf Einkünfte aus digitalen Plattformen im Parlament wird für nächste Woche erwartet.

Ursprünglich sollte das Gesetz zur Besteuerung von Paketen bis Ende März verabschiedet werden. Und diese Bedingung war für die Fortsetzung der Finanzierung zwingend erforderlich.

Noch letzte Woche berichteten Quellen der Zeitung, dass der IWF sich kategorisch weigere, Zugeständnisse zu machen. Ohne die Verabschiedung dieses Gesetzes wäre die Auszahlung der zweiten Tranche unmöglich gewesen.