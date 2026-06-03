Máder hat die von Orbán blockierten EU-Gelder für Waffenlieferungen an die Ukraine freigegeben, berichtet Politico

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die vorherige Regierung hatte die Zahlungen zwei Jahre lang blockiert. Die Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Péter Mádar hat begonnen, die Politik der Vorgängerregierung gegenüber der Ukraine zu ändern. Einer der ersten Schritte war die Aufhebung eines wichtigen Vetos in der EU.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Politico.