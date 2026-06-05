Angriff der Russischen Föderation auf das Werk „Yagotynske für Kinder“: Die Zahl der Opfer ist auf neun gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Opfer des russischen Drohnenangriffs vom 5. Juni auf die Fabrik für Babynahrung „Yagotynske für Kinder“ im Gebiet Kiew ist auf neun gestiegen, vier Menschen sind ums Leben gekommen.

Quelle: Polizei der Region Kiew

Details: Die Polizei dokumentiert weiterhin die Folgen des feindlichen Angriffs in der Region.

Stand 19:35 Uhr sind vier Tote und neun Verletzte unter den Mitarbeitern des Unternehmens „Yagotynske für Kinder“ im Bezirk Browary bekannt. Sieben Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zudem wurden neun Fahrzeuge und ein Privathaus beschädigt.

Darüber hinaus wurden im Bezirk Fastiw das Verwaltungsgebäude eines Transportunternehmens sowie 14 Busse beschädigt.

An den Orten der Vorfälle sind weiterhin Strafverfolgungsbeamte im Einsatz, um die Folgen des Angriffs der Russischen Föderation zu dokumentieren.

Wörtlich: „