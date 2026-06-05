Selenskyjs Brief an Putin: Was steht darin und wie reagieren Russland und die USA?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Hauptthema war die Möglichkeit eines vollständigen Waffenstillstands. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte gestern einen offenen Brief an den Diktator Wladimir Putin. Der Kreml hat bereits darauf reagiert, und auch US-Präsident Donald Trump hat seine Position zum Ausdruck gebracht.

Weitere Informationen darüber, was genau Selenskyj an Putin geschrieben hat und wie die Reaktionen darauf bereits ausfallen, finden Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.

Der Brief von Selenskyj

Es sei angemerkt, dass Selenskyj einen Tag vor der Veröffentlichung des Briefes erklärte, die Ukraine sei derzeit kein vorrangiges Thema für die USA, die sich mit dem Iran befassen. Daher erklärte Selenskyj, er sei bereit zu direkten Verhandlungen mit Putin, anstatt in der Warteschlange zu stehen, bis die USA alle Kriege beendet haben.

Und bereits gestern Abend erschien ein offener Brief des ukrainischen Präsidenten an Putin.

Der ukrainische Staatschef weist darauf hin, dass die Russische Föderation den Donbass in diesem Jahr nicht einnehmen werde, und fordert den Diktator auf, den Krieg zu beenden und sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Selenskyj in einem offenen Brief an Putin, in dem er einen Waffenstillstand vorschlug (Infografik von RBK Ukrajina)

Seinen Worten zufolge ist die Ukraine bereit, für die Dauer der Verhandlungen einen Waffenstillstand zu erklären, und es wird vorgeschlagen, die Truppen an der Trennungslinie zu stoppen („wir bleiben, wo wir sind“).