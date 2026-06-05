Gleich fünf Schiffe der Russischen Föderation in den Häfen von Mariupol und Berdjansk gerieten unter Beschuss (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Schiffe fuhren mit ausgeschalteten Radargeräten und übermalten Namen. In der Nacht zum 5. Juni griffen ukrainische Drohnen fünf Schiffe in den Häfen von Mariupol, Berdjansk und in den Küstengewässern der Krim an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Kommandanten der Drohnenstreitkräfte, Robert „Madyar“ Brovdi.

Unter Beschuss gerieten Frachtschiffe und Tanker in den Häfen von Mariupol und Berdjansk sowie in den Küstengewässern der vorübergehend besetzten Krim.

Alle Ziele hatten eines gemeinsam: übermalte Namen und ausgeschaltete Radargeräte.

Die Schiffe transportierten:

Getreide aus den besetzten Gebieten;

Treibstoff;

Militärgüter.

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Um nicht entdeckt zu werden, wurden die Namen der Schiffe übermalt und die Transponder sowie Radargeräte ausgeschaltet.

„Die Vögel des 1. OC SBS haben die Frachter und den Tanker höflich besucht. Gute Optik, schwere hundertkilogrammige Argumente. Fortsetzung folgt“, schrieb Robert „Madyar“ Brovdi.