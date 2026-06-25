Generalstab: Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht Straßen- und Eisenbahnbrücken auf dem besetzten Gebiet sowie eine Radarstation auf der Krim getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainischen Streitkräfte zerstörten Brücken, Lagerhäuser und ein Öllager, die die russischen Truppen in den besetzten Gebieten versorgten.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht zum 25. Juni drei Brücken in den besetzten Teilen der Oblasten Saporischschja und Luhansk, die Radaranlage „Skala-M“ der russischen Besatzer im Raum Kertsch sowie ein Öllager im Föderationskreis Krasnodar der Russischen Föderation getroffen

Quelle: Mitteilung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine

Details: Nach dem Angriff auf das Öllager wurde auf dessen Gelände ein Brand festgestellt. „Die Anlage dient der Versorgung der russischen Truppen in den besetzten Gebieten der Ukraine“, erklärten die Militärvertreter.

Zudem wurden drei Brücken getroffen, die die Besatzer für den Truppenverlegung und den Nachschub von Munition nutzen. Dabei handelt es sich insbesondere um die Straßenbrücke über den Fluss Korsak in der Oblast Saporischschja sowie um zwei Eisenbahnbrücken: über den Fluss Aidar und den Fluss Luhanchik in der Oblast Luhansk. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit noch ermittelt.

Darüber hinaus haben die Verteidiger erfolgreich ein Lager mit Material und Ausrüstung der Angreifer im Gebiet von Nowohannivka in der Oblast Luhansk, einen Kommandoposten einer Einheit in der Nähe von Tsukurino in der Oblast Donezk sowie die Radarstation „Nebo“ und den Radarkomplex „Skala-M“ im Gebiet von Kertsch auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der ukrainischen Krim getroffen.

„Die ukrainischen Verteidigungskräfte werden auch weiterhin systematisch Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine zu beenden“, heißt es in der Mitteilung.