Am linken Ufer von Kiew wurden die Notstromabschaltungen aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Auf Anweisung der NEC „Ukrenerho“ wurden am linken Ufer der Hauptstadt Notstromabschaltungen durchgeführt.

Dies teilt die Pressestelle von DTEK mit.

Bei der NEC „Ukrenerho“ wurde präzisiert, dass die Ursache für die Stromabschaltungen eine technische Störung an einer der Energieanlagen war.

Die Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten wurden bereits eingeleitet.

„Die Einschränkungen werden aufgehoben, sobald sich die Lage im Stromnetz stabilisiert hat. Bitte verfolgen Sie die Meldungen auf den offiziellen Seiten des Verteilernetzbetreibers“, fügte man in der Mitteilung hinzu.

AKTUALISIERT um 14:15 Uhr. Die Pressestelle von DTEK teilte mit, dass die Notfallabschaltungen aufgehoben wurden.