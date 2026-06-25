Lukaschenko widersetzt sich dem Kreml in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine, ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum ist Weißrussland bislang nicht in den Krieg gegen die Ukraine eingetreten? Der selbsternannte Präsident von Weißrussland, Alexander Lukaschenko, widersetzt sich weiterhin dem Druck Moskaus, das versucht, Weißrussland vollständig in den Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des Instituts für Kriegsstudien (ISW).

Wie der Kreml Druck auf Minsk ausübt

Analysten verwiesen auf einen Artikel des „Wall Street Journal“ vom 23. Juni.

Die Zeitung berichtete unter Berufung auf ungenannte russische und europäische Amtsträger, dass der Kreml Druck auf den selbsternannten Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko, ausübt, um eine aktivere Beteiligung von Belarus am Krieg gegen die Ukraine zu erreichen.

Insbesondere geht es um die Erlaubnis für russische Truppen, Drohnen vom belarussischen Territorium aus zu starten, sowie um die Ausweitung der Frontlinie im Westen, um die Ukraine dazu zu zwingen, einen Teil ihrer Streitkräfte an die belarussische Grenze zu verlegen.