Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Gesamtverluste der russischen Streitkräfte im Zeitraum vom 24.02.22 bis zum 25.06.26 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.397.060 Personen.

Die Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden weitere 1.270 russische Angreifer und 67 feindliche Artilleriesysteme vernichtet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 25. Juni mit.

Die Gesamtverluste der russischen Streitkräfte vom 24.02.22 bis zum 25.06.26 beliefen sich schätzungsweise auf etwa 1.397.060 Personen.

Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn:

, die Gesamtverluste des Feindes in diesem Krieg beliefen sich auf 1.395.790 Personen.