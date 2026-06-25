Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Staatschef betonte, dass die Operation auf der Halbinsel „genau durchdacht“ sei. Sollte sich für die Ukraine das ergeben, worüber sie mit ihren Partnern während des G7-Gipfels gesprochen habe, würden Bedingungen geschaffen, die Russland dazu zwingen würden, sich für den Frieden zu entscheiden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Der Staatschef betonte, dass die Operation der Ukraine in Bezug auf die Krim „genau durchdacht“ sei.