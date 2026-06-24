Trump erklärte, dass Selenskyj „seine Sache gut macht“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Donald Trump erklärte auf einer Pressekonferenz, dass Wolodymyr Selenskyj seine Sache gut mache.

Der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump, erklärte, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „mache seine Sache nicht schlecht“.

Quelle: Aussage von Trump während einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, übertragen vom Weißen Haus

Wortlaut: „Nun, bei ihm läuft alles recht gut. Hören Sie, wie man es auch dreht und wendet, bei ihm läuft alles recht gut. Zumindest hält er durch. Auf beiden Seiten kommen sehr viele Menschen ums Leben, aber ich denke, er macht seine Sache nicht schlecht.

Hören Sie, man muss zugeben, dass er mutig ist. Er verfügt über eine hervorragende Taktik, aber er hat auch hervorragende Leute. Er hat Kämpfer.“

Details: So antwortete Trump auf die Frage eines Journalisten, der bei der Pressekonferenz anwesend war, ob er der Meinung sei, dass „Selenskyj derzeit am Gewinnen“ sei.

Was dem vorausging:

Während eines Abendessens in Évian-les-Bains, wo der G7-Gipfel stattfand, erklärte US-Präsident Donald Trump seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj, dass er von den jüngsten militärischen Erfolgen Kiews beeindruckt sei.