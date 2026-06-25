Die Russen haben ein Unternehmen in der Oblast Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russische Drohnen trafen das Gelände eines Lebensmittelunternehmens in der Region Tschernihiw; ein Lagerhaus und das Verwaltungsgebäude standen in Flammen.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, mit.

„Gestern Abend haben die Russen Nowgorod-Siwersky angegriffen. Für die Angriffe wurden ‚Gerbera‘ eingesetzt. Es gab Treffer auf das Gelände eines Lebensmittelunternehmens sowie auf Gewerbeimmobilien“, schrieb er am Morgen auf Telegram.

Seinen Angaben zufolge wurden die Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes beschädigt. Am Ort eines weiteren Angriffs waren Feuerwehrleute im Einsatz – dort war ein Lagergebäude in Brand geraten.

Im Laufe des Tages führte der Feind 26 Angriffe auf die Region Tschernihiw durch. Es gab 48 Explosionen. Am häufigsten kamen dabei FPV-Drohnen im Grenzgebiet zum Einsatz, fügte Chaus hinzu.