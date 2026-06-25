Die Drohne „Striker“ reicht bis zum Ural: Die polnische Drohne wurde in der Ukraine getestet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie viel Sprengstoff kann diese Drohne auf die Köpfe der Angreifer im Hinterland der Russischen Föderation abwerfen? Polnische Entwickler haben erfolgreiche Tests der neuen Langstrecken-Drohne „Striker“ auf einem ukrainischen Testgelände durchgeführt. Das Fluggerät ist in der Lage, Ziele in einer Entfernung von bis zu tausend Kilometern vom Startpunkt zu treffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Portal „Militarny“.

Die Drohne „Striker“ hat umfassende Tests auf einem der Übungsgelände in der Region Kiew durchlaufen. Ukrainische Bediener haben die Technik bereits in Aktion bewertet und nach den Flügen positive Rückmeldungen gegeben.